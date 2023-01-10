Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyut değiştirip 1733 yılına gittiğini söyleyen Kozmik Dede yaşadıklarını anlattı

Magazin Haberleri

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Kozmik Dede, Balat'taki bir klisenin kapısında dokunduğunda boyut değiştirerek 1733 yılında gittiğini söyledi. Bambaşka bir dünya gördüğünü anlatan Kozmik Dede, "Dünyada gördüğüm renklerin en doğal halini gördüm. Çok etkileyiciydi" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu özel yetenekleriyle tanınan Kozmik Dede oldu. Özel yeteneklerinden herhangi bir gelir elde etmediğini söyleyen ünlü isim, bir kilisenin kapısına dokunarak boyut değiştirdiğini söyledi.

"ÖZEL GÜÇLERİMDEN PARA KAZANMIYORUM"

Özel güçlerinden dolayı istediği çoğu şeyi yerine getirebildiğini ve bu özelliğini çocuk yaşta fark ettiğini söyleyen Kozmik Dede, "Bana gelen insanlarda para almıyorum. Onlar gönüllerinden koparsa bir şeyler veriyor. Her şey gelen kişinin kalbine kalmış" dedi.

Boyut değiştirip 1733 yılına gittiğini söyleyen Kozmik Dede yaşadıklarını anlattı

"KLİSENİN KAPISINA DOKUNARAK 1733 SENESİNE GİTTİM"

Balat'ta yaşamaya karar vermeden önce çok önemli bir olay yaşadığından bahseden Kozmik Dede, bir geçiş yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İnsanlar farklı şeyler düşünebilir diye söylemek istemiyordum. Tarihi bir klisenin kapısında 1733 yazıyordu. Orada bir geçiş yaşadım. Boyut değiştirdim ve yok oldum. Baya bir yok oldum. Kapıya dokununca bir anda bütün beyaz ışıklar üzerime indi. Dünyada görmediğim renkler gördüm. en doğal yeşili, en doğal kırmızıyı, en doğal beyazı... Sanki dünyada o renkler yok. Çok etkileyiciydi. O kapıya gelip gittiğimde hep bakardım ama dokununca bambaşkaydı. Daha sonra da hep Balat'ta yaşama kararı aldım."

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Youtube Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

orhan eren:

kilisenin kapisinda boyut degistirmis breh breh breh, yalan soyluyor ihtiyar. genclerin kafasini karistirip kiliseye suruklemek derdinde ihtiyar

Cevap Yaz 2 26 Yayından Kaldır
Orcun Yazicioglu:

bu ülkede her türlü soytarı var zaten :D

Cevap Yaz 2 36 Yayından Kaldır
ender türk :

kafam güzel olunca benimde boyut değiştirmişliğim vardır , doğrudur

Cevap Yaz 1 38 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title