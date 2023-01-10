Boyut değiştirip 1733 yılına gittiğini söyleyen Kozmik Dede yaşadıklarını anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Kozmik Dede, Balat'taki bir klisenin kapısında dokunduğunda boyut değiştirerek 1733 yılında gittiğini söyledi. Bambaşka bir dünya gördüğünü anlatan Kozmik Dede, "Dünyada gördüğüm renklerin en doğal halini gördüm. Çok etkileyiciydi" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu özel yetenekleriyle tanınan Kozmik Dede oldu. Özel yeteneklerinden herhangi bir gelir elde etmediğini söyleyen ünlü isim, bir kilisenin kapısına dokunarak boyut değiştirdiğini söyledi.

"ÖZEL GÜÇLERİMDEN PARA KAZANMIYORUM"

Özel güçlerinden dolayı istediği çoğu şeyi yerine getirebildiğini ve bu özelliğini çocuk yaşta fark ettiğini söyleyen Kozmik Dede, "Bana gelen insanlarda para almıyorum. Onlar gönüllerinden koparsa bir şeyler veriyor. Her şey gelen kişinin kalbine kalmış" dedi.

"KLİSENİN KAPISINA DOKUNARAK 1733 SENESİNE GİTTİM"

Balat'ta yaşamaya karar vermeden önce çok önemli bir olay yaşadığından bahseden Kozmik Dede, bir geçiş yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İnsanlar farklı şeyler düşünebilir diye söylemek istemiyordum. Tarihi bir klisenin kapısında 1733 yazıyordu. Orada bir geçiş yaşadım. Boyut değiştirdim ve yok oldum. Baya bir yok oldum. Kapıya dokununca bir anda bütün beyaz ışıklar üzerime indi. Dünyada görmediğim renkler gördüm. en doğal yeşili, en doğal kırmızıyı, en doğal beyazı... Sanki dünyada o renkler yok. Çok etkileyiciydi. O kapıya gelip gittiğimde hep bakardım ama dokununca bambaşkaydı. Daha sonra da hep Balat'ta yaşama kararı aldım."