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Bodrum'da lahmacun fiyatı rekor kırdı! İlk tepki Seray Sever'den geldi

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Bodrum'da yaz sezonu daha başlamadan fahiş fiyatlar tartışma yarattı. Ünlü oyuncu Seray Sever, lahmacunun 2 bin 200 liraya satılacağı iddialarına sert tepki gösterdi: "Altın mı koyuyorlar? O paralara yemek yenmez, görgüsüzlük!"

Yaz sezonu yaklaşırken Bodrum yine astronomik fiyatlarıyla gündem oldu. Özellikle lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL'ye kadar çıkacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ilk tepkilerden biri ünlü oyuncu Seray Sever'den geldi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Seray Sever, geçtiğimiz günlerde iş için geldiği İstanbul'da, Nişantaşı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Sever'e, Bodrum'da yazın her yıl gündeme gelen yüksek fiyatlarla ilgili düşünceleri soruldu.

Bodrum'da lahmacun fiyatı rekor kırdı! İlk tepki Seray Sever'den geldi

"BİZE GELİN BEN SİZE BEDAVA YEMEK HAZIRLARIM"

Fiyatları duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Sever, "Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!" diyerek sert bir çıkış yaptı. Kendi yaşam tarzından da örnek veren ünlü isim, "Biz Bodrum'da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım" diye espri yaparak kahkaha attı.

Bodrum'da lahmacun fiyatı rekor kırdı! İlk tepki Seray Sever'den geldi
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yemeyin,yemezsenşz o fiyata satamazlar

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

konu gündeme gelmek ve bunda başarılı olunuyor, diğer esnafa da yol oluyor, bizede Midilli’ye sakıza gitmek kalıuı

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

BODRUMDA TATİL YAPMAK BAŞLI BAŞINA GÖRGÜSÜZLÜK BENCE ,GİTMEYİN BALIKESİR AYVALIK,SARIMSAKLI,ERDEK ,SİNOP TÜRKELİ ,ÇATALZEYTİN ,sAMSUN ATAKUMA ,İZMİR SEFERİHİSAR SIGACIGA GİDİN BODRUM ,MARMARIS ,MUĞLA GÖRSÜZLERİN PRESTİJ PEŞİNDE KOŞTUGU GÖSTERİŞ YERİ 2 YIL BOYKOT EDİLSİN 70 TL YE NASIL DÜŞER LAHMACUN

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Yolunu yapmışlar.

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Haber Yorumlarıali tartan:

Bilerek yapıyorlar bunları kendi sınıflarından insanlar gitmesin bulundukları yerlere diye bodruma her sene gidiyorum ben lahmacunu 100 tl ya çorbayı 150 ne bileyim istediğin her şeyi uygun yiyebileceğin bir dünya yer var he bunların dediği gibi yerler çok elit oteller olabilir ancak gitmeyin oralara dışarıda yiyin inanmayın bu palavracılara amaçları belli bunların her sene aynı şey

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