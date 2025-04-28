Bodrum'da lahmacun fiyatı rekor kırdı! İlk tepki Seray Sever'den geldi

Yaz sezonu yaklaşırken Bodrum yine astronomik fiyatlarıyla gündem oldu. Özellikle lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL'ye kadar çıkacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ilk tepkilerden biri ünlü oyuncu Seray Sever'den geldi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Seray Sever, geçtiğimiz günlerde iş için geldiği İstanbul'da, Nişantaşı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Sever'e, Bodrum'da yazın her yıl gündeme gelen yüksek fiyatlarla ilgili düşünceleri soruldu.

"BİZE GELİN BEN SİZE BEDAVA YEMEK HAZIRLARIM"

Fiyatları duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Sever, "Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!" diyerek sert bir çıkış yaptı. Kendi yaşam tarzından da örnek veren ünlü isim, "Biz Bodrum'da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım" diye espri yaparak kahkaha attı.