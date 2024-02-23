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Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı

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Başarılı senarist ve yapımcı Birol Güven, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok film ve dizide imzası bulunan Güven, bu yeni görevine başladı.

Başarılı senarist ve yapımcı Birol Güven, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

BİROL GÜVEN SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü oldu. Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok film ve dizide imzası bulunan ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Sinema Genel Müdürü olarak atandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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