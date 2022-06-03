Bir Yerden Başlayacağım - Haberler

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Bir Yerden Başlayacağım

Snob Magazin - Magazin
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Bir Yerden Başlayacağım

Uzun süredir Amerika'da yaşayan ve pandemi döneminde ülkesine gelemeyen oyuncu Saadet Işıl Aksoy önceki gün City's Nişantaşı'nda alışverişte görüntülendi.

Eşi Pamir Kıraner ile Amerika'da yaşayan ve Marisa Gülcan adında bir kızı olan Saadet Işıl Aksoy, "Yaz sezonu aileyi görelim diye geldik. Pandemiden dolayı uzun süre gelemedik. Bir sene eve kapandık çoluk çocuk. Bir süre buralardayım gibi görünüyor. İnşallah bir yerden başlayacağım." dedi.

Anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Saadet Işıl Aksoy, "Kızım çok güzel büyüdü. Şimdi her şey yolunda. İçime sinen ciddi bir proje olduğunda sizlerle paylaşırım." dedi.

Maskesini çıkarmayan güzel oyuncu, "Çocuktan dolayı maske takıyorum. Kendimizi, çok zor zamanlar geçirdik koruduk bu zamana kadar, maşallah korona geçirmedik hiçbirimiz. Buraya kadar gelmişken bundan sonrasını da rahat atlatalım diyoruz. En çok da çocuk olduğu için." dedi.

Snob Magazin / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Saadet Işıl Aksoy Çocuk Magazin Haberler

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