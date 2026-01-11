Haberler

Beyaz'la Joker Programında Heyecan Dorukta!

Güncelleme:
KANAL D'nin yeni yarışma programı Beyaz'la Joker, izleyicileri eğlenceli anlarla buluşturuyor. Üçüncü bölümde Seren Çakan'ın büyük ödül kazanıp kazanmadığı merak konusu olurken, felsefe öğretmeni İbrahim Doğan'ın sempatik kişiliği de göz dolduruyor.

KANAL D'nin ilk iki bölümüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran programı Beyaz'la Joker'de eğlence ve yarışma heyecanı üçe katlandı. Üçüncü bölümüyle ekrana gelecek yarışmanın tanıtımı, bu akşamki bölüme dair ipuçlarını verirken beklentileri de artırdı.

3 MİLYONU KAZANDI MI

Esprilerin havada uçuştuğu Beyaz'la Joker'de, Seren Çakan isimli yarışmacı ile Beyaz'ın diyaloğu büyük merak uyandırdı. Beyazıt Öztürk'ün, "Çok isterim kazan. Müthiş bir yere geldin. Beyaz'la Joker'de kader anı!" sözü akıllara, "Yarışmacı 3 milyonu kazandı mı?" sorusunu getirdi.

İŞİN FELSEFESİ EĞLENCE

Programın diğer yarışmacısı felsefe öğretmeni İbrahim Doğan, sempatik kişiliğiyle dikkat çekti. Doğan ve Beyaz'ın "Kırmızı Balık" şarkısındaki performansları ile Beyazıt Öztürk'ün yarışmacı için yaptığı hazırlığı itiraf ettiği anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
