Berna Tan eşinin öldüğü anları sesi titreyerek anlattı! Bir an var ki asla unutamıyor

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Berna Tan, çocukluğunda ve müzik kariyerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Eşini trafik kazasında kaybeden Tan, o anları da sesi titreyerek anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Berna Tan oldu. Zor bir çocukluk geçiren şarkıcı, eşinin ölümünden bahsetti.

Berna Tan, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Aile içinde şiddet gördün mü?", "Popstar macerası nasıldı?", "Eşini nasıl kaybettin?", "Yeniden evlenir misin?" ve "Yeni şarkıların konsepti nasıl olacak?" sorularına da cevap verdi.