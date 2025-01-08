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Berna Laçin'den Ferdi Tayfur'un serveti hakkında paylaşım: Keşke yeseymiş

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Geçtiğimiz hafta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un serveti gündemden düşmüyor. Son olarak ailesi arasında sorun yaşattığı iddia edilen servetle ilgili Berna Laçin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Laçin paylaşımında "Keşke güzelce yeseymiş. Arkasından kopan kavga ve gürültüye bakınca insan üzülüyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

SERVETİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla konuşulan Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada da gündem oldu. Tayfur'un servetinin 3 milyar lirayı bulduğu iddia edilmişti.

"KEŞKE GÜZELCE YESEYMİŞ"

Son olarak Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili bir yorum da oyuncu Berna Laçin'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Laçin, "Ferdi Tayfur'un elbette büyük bir serveti olacak, olmasa şaşırırdım. Koskoca bir devrin Ferdi Tayfur'u, hakkıdır. Keşke güzelce yeseymiş. Arkasından kopan kavga ve gürültüye bakınca insan üzülüyor" ifadelerini kullandı.

16 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ferdi Tayfur, 16 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Geçirdiği sinüs ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan sanatçı, böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Hastane, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için kendilerine getirildiğini belirterek, ameliyat edildiğini duyurmuştu. Hastane, gerekli tedavinin uygulanmasına karşın, sanatçının durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı" bilgisini vermişti.

Berna Laçin'den Ferdi Tayfur'un serveti hakkında paylaşım: Keşke yeseymiş
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Aynen de öyle. Oğlum akıllı malı neylesin; oğlum deli malı neylesin!!! Demişler...

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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

sanene.

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Haber YorumlarıSer_hat:

İşte kefenin cebi yok.yaşarken bol bol hayır hasenat yapın.rahmetli de yapmıştır illaki.bu kadar seveni var.

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