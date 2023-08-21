Benim Güzel Ailem 9. Bölüm: Borçlar ve Esrarengiz Gelişmeler

Canan'ın sinir krizi geçirmesi ve ailesinin merak etmesiyle başlayan hikayede, Nedim, Kaan ve Ferdi borçlarını nasıl kapatacaklarını düşünürken, Öznur kostüm tasarımı işine geri dönmeye karar verir. Rasim ise kayınçosu Adnan'a karşı haddini bildirmek ister. Evlerini kaybetme korkusuyla panikleyen Canan ise bazı şeyleri satmaya karar verir ve yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.

"Benim Güzel Ailem"in 9. bölümünün konusu ise şöyle:

Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez.

Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya'yı yanına alma planları yapar.

Rasim, kayınçosu Adnan'ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan'a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer.

Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.