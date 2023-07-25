Benim Güzel Ailem 5. Bölüm Özeti

Deniz ile Kaan arasındaki buzlar erimeye başlar. Ferdi'ye oyunculuk teklifi gelir. Damla işi bırakır ve okula devam etmeye karar verir. Nedim evini kapatır ve eşyalarını aile evine taşır.

"Benim Güzel Ailem"in 5. bölümünün konusu ise şöyle:

Deniz ile Kaan'ın arasındaki buzlar nihayet erimeye başlar. Ferdi'ye ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi gelir ve heyecandan içi içine sığmaz.

Damla cephesinde ise işler yine iyi gitmez.

Evin küçük kızı işi bıraktığını ve okuluna devam edeceğini söyler. Aile fertlerinden kimi bu duruma şaşırırken kimi ise saygıyla karşılar. Nedim kendi evlerini kapatır ve eşyalarını aile evine taşır.