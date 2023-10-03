Sina, Mahmut'un yardımına ihtiyaç duyar ve plan yapar. Rasim esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Adnan'ın samimiyeti sorgulanır. Görücü geleceği haberi Damla'yı endişelendirir. Oğuz, abisinin bebek konusunda adımlar atacağını öğrenir.

Benim Güzel Ailem 14. Bölüm Özeti

"Benim Güzel Ailem"in 14. bölümünün konusu ise şöyle:

Sina, Mahmut'un ocağına düşmüştür ve yardım ister. Damla'ya aldığı hediyeyi verebilmek için Canan'ı kapı önünde lafa tutmasını, böylece kendisinin eve girip Damla'ya hediyesini vereceğini söyler.

Ferdi, Nedim ve Kaan kendi içlerinde artık iyice Adnan'a güven duymaya başladıklarını konuşurken Rasim esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Rasim nerededir?

Adnan ablası Canan'a Rasim eniştesiyle arabulucu avukata gittiklerini hakkından vazgeçtiğini ve Rasim'in kendi elleriyle evrakları yırtıp attığını söyler. Canan mutluluktan havalara uçar. Adnan samimi midir?

Melahat Canan'a, Mahmut ise Feryal'e Damla için görücü geleceğini söyler. Görücü gelecek mi? Damla ne yapacak?

Feryal'in Oğuz'un her işine karışması Oğuz'u iyice bunaltır. Oğuz Feryal'den abisinin bebek konusunda ilk adımlarını atacağı haberini alır.