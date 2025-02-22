Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, imaj değiştirdi. Yeni imajını 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşan ünlü isme eşinden dikkat çeken bir yorum geldi.

Yargı, Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi çok sayıda projede yer alan Başak Gümülcinelioğlu imaj değişikliğine gitti.

Kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Başak Gümülcinelioğlu, yeni imajını sosyal medya hesabından 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notuyla paylaştı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Gümülcinelioğlu'nun yeni imajını görenler çok beğendi. Oyuncunun Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp evlendiği eşi Mehmet Çağrı Çıtanak ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak "İyi değilim!" yorumunda bulundu.

İşte ünlü oyuncunun yeni tarzı...