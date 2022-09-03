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Barıştıktan Sonra İlk Kez Görüntülendiler

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Barıştıktan Sonra İlk Kez Görüntülendiler

Yaklaşık 4 yıldır birlikteliklerini sürdüren ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan önceki gün Gayrettepe'de trafikte görüntülendi.

Objektiflere gülümseyerek poz veren sevgililer Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan alışverişe gittiklerini söyledi.

Yeni projesi için 15 kilo alacak olan Çağlar Ertuğrul muhabirlere "Son kez zayıf çekin beni" diyerek takıldı.

Diğer araçlardaki vatandaşların Çağlar Ertuğrul'u görünce "Hayranınız Çağlar baba" diyerek bağırması başarılı oyuncuyu güldürdü.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Çağlar Ertuğrul Manukyan Magazin Haberler

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