Bambaşka Biri... KENAN KAYIPLARA KARIŞIR!

Tedavisi için aniden kayıplara karışan Kenan arkasında bir dizi kırık kalp bırakmıştır. Geride kalanların sorularını cevaplamak ise Turan ve Nevin'e kalır.

Perişan haldeki Leyla, neden terk edildiğini anlamaya çalışmakla meşguldür. Yasemin, arkadaşına hayatına devam etmesini öğütlerken Leyla'yla bir yola çıkmak isteyen yeni biri vardır.

Bir yanlış anlaşılma Yasemin'in Murat'tan ümidini kesmesine neden olur. Yasemin'den vazgeçemeyen Tahir hem ev hem iş hayatında ayrı ayrı krizlerle boğuşmak zorunda kalır. Nuray ise Tahir'i elinde tutmak için akla gelen her tür oyunu oynamaya hazırdır.

Kimsenin beklemediği bir dönüş, gündemi bir kez daha değiştirir. Ancak herkes beklediği cevapları alamayacaktır. Çok büyük sorulara zor cevaplar arayan tek kişi onlar değildir üstelik. Hayatlarına giren yeni bir isim, Kenan ve Leyla'nın hayatını sonsuza kadar değiştirmek üzeredir.