Ayşegül Yıldız, Bursa'daki Orman Yangınında Gönüllü Olarak Mücadele Ediyor

Ayşegül Yıldız, Bursa'daki Orman Yangınında Gönüllü Olarak Mücadele Ediyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına müdahale eden gönüllüler arasında İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da yer aldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılarak alevlerle mücadele eden Yıldız, takdirle karşılandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor. Yangın bölgesinde ormanlık alanda zaman zaman çıkan alevlere müdahale eden isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu. İHA muhabirinin kadrajına yansıyan Yıldız, alevlere su dökerek müdahale etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın 3. gününde de devam ediyor. Ekipler bölgede cansiperane çalışırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Bölgede dikkat çeken isimlerden biri de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu. Yangın alanında görev yapan İHA muhabirlerinin kadrajına giren Yıldız'ın sahadaki bu duyarlı tavrı bölgede çalışan ekipler tarafından da teşekkürle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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