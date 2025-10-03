Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verilmesinin nedeni belli oldu

Gezi Parkı davasında 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararının gerekçesi ortaya çıktı. İki mahkemenin farklı karar vermesinde, Adli Tıp raporuna getirilen yorum farkı belirleyici oldu.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 27 Ocak'tan bu yana tutukluydu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'nun sağlık raporunu dikkate alarak Barım'ı adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye etmişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu başvuruyu reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. Dosyayı ele alan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı kabul ederek Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Barım'ın tahliyeden sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yeni tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin hastaneye gittiği belirtildi.

"CEZAEVİNDE KALMASINA ENGEL YOKTUR"

Kararın ayrıntılarına göre, 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp raporunu "Barım'ın cezaevinde kalamayacağı" yönünde değerlendirerek tahliye gerekçesi yaptı. Ancak aynı raporu inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi, "cezaevinde kalmasına engel olmadığı" kanaatine vararak savcılığın itirazını kabul etti. Gazeteci Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı şu ifadelerle duyurdu, "Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran mahkemenin gerekçesine ulaştım. 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp raporunu tahliye için dayanak yaptı. Ancak 27. Ağır Ceza Mahkemesi aynı raporun cezaevinde kalmaya engel teşkil etmediğine hükmetti."