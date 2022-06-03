Ayça Kuru'nun Gün Ortası Şıklığı

Sezon ortasında başlayan TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan "Kasaba Doktoru"da rol alan güzel oyuncu Ayça Kuru şık elbisesi ile gün ortası dikkat çekti.

"Kasaba Doktoru" çekimleri son sürat devam ettiğini söyleyen Kuru yakında sezon finali yapacaklarını söyledi. Sezon finali sonrası yaz aylarında kısa bir tatil yapacağı daha sonra bir program sunacağını dile getirdi.

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