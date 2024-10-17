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Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti
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Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

Sevilen dizi Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı ve Seksenlerin Niyazi'si Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven kahreden haberi X hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadeleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi.

Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Avrupa Yakası Birol Güven Vural Çelik Seksenler Magazin Sinema Turizm Dizi

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Yorumlar (7)

Fikri Duyar:

ALLAH rahmet eylesin

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Berkant Tezcan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ne oluyor anlamış değilim genç genç hepsi bir bir ölüyor korona aşıları olabilir mi acaba diye aklıma gelmiyor değil..

2
0
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Murat Sari:

Türkiye'de değer görmeyen kaliteli bir oyuncu idi. mekanın cennet olsun..

1
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Yusuf Yorulmaz:

Allah Rahmet Eylesin. Çok şaşırdım yaa

1
0
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Ülkücü Gençlik:

Allah rahmet eylesin, sevdiğimiz milliyetçi bir oyuncuydu

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Ararat Arat:

valla bu aşılar yüzünde kalp krizi geçiren geçirene

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0
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HÜSEYİN GÖKTÜRK:

üzüldüm Allah rahmet eylesin??

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