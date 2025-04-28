ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı

Ekranlarda reyting yarışı tüm hızıyla sürerken, bu mücadelede istediği başarıyı yakalayamayan yapımlar birer birer final kararı almaya başladı. Bu dizilerden biri de Kardelenler oldu. NGM imzalı dizi, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle izleyicilerine veda etti.

Pazar akşamları ekrana gelen Kardelenler, özellikle kadrosundaki güçlü oyuncularla dikkat çekiyordu. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi isimleri buluşturan proje, başlangıçta umut vaat etmişti. Ancak dizinin reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamaması, geleceğini belirsiz hale getirdi. Özellikle 9. bölümün ardından final ihtimalinin güçlendiği konuşuluyordu. Sonuç olarak reytinglerde istenilen başarı sağlanamayınca, yapımcılar diziye 10. bölüm itibarıyla nokta koyma kararı aldı.