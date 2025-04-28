Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların iddialı yapımlarından biri olarak başlayan Kardelenler dizisi, reyting yarışında beklenen başarıyı yakalayamayınca 10. bölümüyle final yaptı. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekran ömrü kısa süren dizi, dün akşam yayın hayatına veda etti.

Ekranlarda reyting yarışı tüm hızıyla sürerken, bu mücadelede istediği başarıyı yakalayamayan yapımlar birer birer final kararı almaya başladı. Bu dizilerden biri de Kardelenler oldu. NGM imzalı dizi, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle izleyicilerine veda etti.

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı

Pazar akşamları ekrana gelen Kardelenler, özellikle kadrosundaki güçlü oyuncularla dikkat çekiyordu. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi isimleri buluşturan proje, başlangıçta umut vaat etmişti. Ancak dizinin reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamaması, geleceğini belirsiz hale getirdi. Özellikle 9. bölümün ardından final ihtimalinin güçlendiği konuşuluyordu. Sonuç olarak reytinglerde istenilen başarı sağlanamayınca, yapımcılar diziye 10. bölüm itibarıyla nokta koyma kararı aldı.

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.