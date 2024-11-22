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Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' İle Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe

Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' İle Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe
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Mizahın yıldızı Ata Demirer, 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle izleyicilerle buluşacak. Geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikayeleriyle eski gazino gecelerini anımsatacak.

Mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe gösterisi "Ata Demirer Gazinosu" ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 12-13 Aralık'ta seyirciyle buluşacak gösterilerin biletleri, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa sunuldu. Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle dolu gösterisinde eski gazino gecelerini hatırlatıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Bursa Bülbülü soundtrack albümüyle radyolarda en çok çalan, dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzik listelerinde de bir numaraya yerleşen Demirer, Ata Demirer Gazinosu'nda geniş bir repertuvardan oluşan setlisti ile seyircisini her şarkıda müzik türleri arasında yolculuğa çıkarıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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