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Asude Cemre'nin etkileyici vokaliyle İstanbul'a duygusal bir yolculuk

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Asude Cemre, müzikseverlere duygusal bir İstanbul yolculuğu vadediyor. Sanatçı, kentin sokaklarında dolaşan bir masalın izini sürüyor. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Asude Cemre, ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında başarılar elde etmiştir.

Asude Cemre'nin etkileyici vokali, müzikseverlere duygusal bir İstanbul yolculuğu vadediyor. Sanatçı, kentin sokaklarında dolaşan bir masalın izini sürüyor.

Can Güney (gitar), Yetkin Taşkın (bas gitar) ve Aslı Polat'ın (davul) eşlik ettiği şarkının prodüktörlüğünü, aynı zamanda şarkının söz, müzik ve düzenlemesini yapan Emre Önbayraktar üstlendi.

Sanat yönetmenliğini Navid Mozaffari'nin, yönetmenliğini Altan Nuh'un yaptığı "Masal"ın masteringi ise Erman Aydöner'e ait.

Asude Cemre Kimdir?*

Sahne performanslarıyla dikkat çeken Asude Cemre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera/Şan Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları (Performans Alanı) Bölümü mezunudur...

Ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren sanatçı, sahne ve müzik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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