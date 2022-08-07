Aslı Enver'in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı O İsim Bakın Kim!
Aslı Enver, Murat Boz ile ayrıldıktan sonra özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Aslı Enver sonunda aradığı aşkı buldu.
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Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver her şeyin çok güzel olduğunu ve yolunda gittiğini ifade etmişti. Hatta sevgilisinin ailesi ile bile tanışmıştı. Ancak beklenen olmadı ve Aslı Önder ile yollarını ayırdı.
Aslı Enver hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. İkiliyi yakın arkadaşları tanıştırmış 3 haftadır görüştükleri gelen bilgiler arasında.
Snob Magazin / Magazin