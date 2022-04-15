Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi
Snob Magazin - Magazin
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Ünlü oyuncu Saygın Soysal kalbini, meslektaşı İlayda Çevik'e kaptırdı. Bir süredir aşk yaşayan ikili ilk kez kameralara yansıdı.
Ünlü oyuncu Saygın Soysal kalbini, meslektaşı İlayda Çevik'e kaptırdı. Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilk kez tv100 Magazin Hattı programının kamerasına takıldı.
Armutlu'da bir mekanda baş başa yemek yiyen aşıklar, uzun uzun sohbet etti.
Çiftin samimi görüntüleri ilk kez kameralara yansıdı.