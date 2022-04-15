Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi

Ünlü oyuncu Saygın Soysal kalbini, meslektaşı İlayda Çevik'e kaptırdı. Bir süredir aşk yaşayan ikili ilk kez kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Saygın Soysal kalbini, meslektaşı İlayda Çevik'e kaptırdı. Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilk kez tv100 Magazin Hattı programının kamerasına takıldı.

Armutlu'da bir mekanda baş başa yemek yiyen aşıklar, uzun uzun sohbet etti.

Çiftin samimi görüntüleri ilk kez kameralara yansıdı.

Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi

Aşk Yaşayan Ünlü Oyuncular İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin / Magazin

Saygın Soysal, İlayda Çevik, tv100, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title