Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken itiraf! "Çok büyük haksızlıklara uğradık"

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, ''Ben de dahil birçok oyuncu arkadaşım zamanında haksızlıklara uğradık'' açıklamasıyla şaşırttı.

47 yaşındaki Arzu Yanardağ, katıldığı bir davette görüntülendi. Muhabirlerle konuşan oyuncu, kariyeri ve gelecek planlarından bahsetti.

Gelecek projelerinden bahseden Yanardağ, ''Yeni bir oluşum içerisindeyim. Ben film yapımcılığına soyundum. Uygulayıcılık ve yapımcılık yapacağım ve aynı zamanda oyunculuğu da devam edeceğim. Şu anda yeni bir senaryo var elimde. Başlıyoruz çalışmalara. Daha cast yapılmadı, daha çok yeni. Senaryo üzerinde çalışıyoruz" dedi.

''HAKSIZLIKLARA UĞRADIK''

Muhabir Online'a konuşan Yanardağ, muhabirin 'Cast demişken son günlerde yaşanan olaylardan takip ediyorsunuzdur. Ayşe Barım soruşturmasına büyük ihtimalle hakimsinizdir' demesi üzerine ünlü oyuncu ''Hiç hakim değilim aslında. O insanları da şahsen tanımıyorum. O yüzden haklarında da konuşmam. Ama şöyle bir gerçek var ki ben de dahil birçok oyuncu arkadaşım zamanında bu piyasada çok büyük haksızlıklara uğradık. Halen de devam ediyor. Ama ne demişler gün olur devran döner hayat sana da güler" ifadelerini kullandı.