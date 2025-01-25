Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken itiraf! "Çok büyük haksızlıklara uğradık"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, sektörde büyük haksızlıklara uğradığını ve benzer durumların halen devam ettiğini ve haksızlıkla karşılaşan diğer meslektaşlarının da zamanla hak ettikleri değeri bulacaklarına inandığını söyledi.

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, ''Ben de dahil birçok oyuncu arkadaşım zamanında haksızlıklara uğradık'' açıklamasıyla şaşırttı.

47 yaşındaki Arzu Yanardağ, katıldığı bir davette görüntülendi. Muhabirlerle konuşan oyuncu, kariyeri ve gelecek planlarından bahsetti.

Gelecek projelerinden bahseden Yanardağ, ''Yeni bir oluşum içerisindeyim. Ben film yapımcılığına soyundum. Uygulayıcılık ve yapımcılık yapacağım ve aynı zamanda oyunculuğu da devam edeceğim. Şu anda yeni bir senaryo var elimde. Başlıyoruz çalışmalara. Daha cast yapılmadı, daha çok yeni. Senaryo üzerinde çalışıyoruz" dedi.

''HAKSIZLIKLARA UĞRADIK''

Muhabir Online'a konuşan Yanardağ, muhabirin 'Cast demişken son günlerde yaşanan olaylardan takip ediyorsunuzdur. Ayşe Barım soruşturmasına büyük ihtimalle hakimsinizdir' demesi üzerine ünlü oyuncu ''Hiç hakim değilim aslında. O insanları da şahsen tanımıyorum. O yüzden haklarında da konuşmam. Ama şöyle bir gerçek var ki ben de dahil birçok oyuncu arkadaşım zamanında bu piyasada çok büyük haksızlıklara uğradık. Halen de devam ediyor. Ama ne demişler gün olur devran döner hayat sana da güler" ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken itiraf!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Kaldırımda beklerken "yanlışlıkla" öldürüldü
img

Tuğba Özay'ın sözleri şoke etti: Küresel güçler bizi zehirliyor
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.