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Arka Sokaklar'da duygusal veda sahnesi!

Arka Sokaklar'da duygusal veda sahnesi!
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KANAL D'nin D Media imzalı fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle ekranda duygu fırtınası estirecek.

KANAL D'nin D Media imzalı fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle ekranda duygu fırtınası estirecek. Dizinin son tanıtımında, Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in şehit olduğu görüldü. Cem Adrian'ın 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısının fonda yer aldığı sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

VEDA SAHNESİ REKOR KIRDI

Ozan Çobanoğlu'nun hayat verdiği Hakan Komiser'in, Aylin Komiser'e veda anları duygu seline neden oldu. Aylin Komiser için düzenlenen cenaze töreninden anların da yer aldığı tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasına girerken dizinin takipçileri de yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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