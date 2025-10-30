Haberler

Arka Sokaklar'da Gerilim Yükseliyor: Ali, Pınar'ı Kaçırdı!

KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Ali Akdoğan, eski karısı Pınar'ı Rıza Baba'nın gözleri önünde kaçırarak büyük bir gerilim yarattı. İzleyiciler, Ali'nin Pınar'a zarar verip vermeyeceğini merak ediyor.

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'da, bedenen ve zihnen yıpranmış bir adam olarak hikayeye geri dönen Ali kabusu devam ediyor. Önce Hüsnü Çoban'ı ölümle burun buruna getiren Ali, bu kez 'Affet beni baba' diyerek Rıza Baba'nın gözleri önünde eski karısı Pınar'ı kaçırıyor.

ALİ, PINAR'A ZARAR VERECEK Mİ?

Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali Akdoğan'ın dönüşüyle gerilim dozu artan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde nefesler yine tutulacak. Ali'nin Rıza Baba'nın gözü önünde Pınar'ı kaçırdığı tanıtım nefes kesti. Gözünü kırpmadan Hüsnü'yü vuran Ali'nin eski karısına zarar verip vermeyeceği sanal medyada tartışılmaya başlandı. Rıza Baba'nın "Ali dur" diyerek silahını doğrulttuğu anlar gerilimi artırdı. Ali için endişelenen Pınar'ın çocukları da alarak İstanbul'a gelmesi akabinde gelişen olay sonrası yaşanacaklar büyük merak uyandırdı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşam Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
