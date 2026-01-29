Arjantin Devlet Başkanı Milei'den sahne şovu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski kız arkadaşı Fatima Florez'in konserinde sahneye çıkarak, ünlü rock grubunun şarkısını seslendirdi. Milei, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sanatçı olan eski kız arkadaşı Fatima Florez'in Mar del Plata'daki Gran Rex Tiyatrosu'nda verdiği konserde sahneye çıktı ve eski kız arkadaşıyla birlikte bir rock şarkısı söyledi. Konserin başında izleyiciler arasında olan Milei, kısa süre sonra sahnede Florez'e katılarak, Ratones Paranoicos grubunun "Rock del Gato" şarkısını seslendirdi. Beklenmedik performansı ile ülkede büyük yankı uyandıran devlet başkanı, şarkı sonrası izleyicilere teşekkür etti. - BUENOS AIRES