Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olan Arda Kural'ın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı fotoğrafta sevgilisini öptüğü anlar merak uyandırdı. Psikoz teşhisi sonrası bir dönem ekranlara veda eden ünlü oyuncu, paylaşımıyla gündeme oturdu.

Arda Kural, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Psikoz teşhisi sonrası bir dönem ekranlara veda eden ünlü oyuncu, Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle yaptığı paylaşım ile sosyal medyada tekrar konuşuldu.

Kural, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazındı. Özellikle Eyvah Kızım Büyüdü'deki Altay rolüyle Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çekmişti.

1999'da tiyatroya başlayan oyuncu, çeşitli tiyatro oyunlarında ve VJ'lik deneyimleriyle kariyerine renk kattı. 2012'de maddi ve psikolojik çöküntü yaşayan Kural, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

Uzun yıllar süren zorlukların ardından Kural, şimdi neredeyse mesleğe başladığı ilk görüntüsüne geri dönmüş gibi görünüyor ve hayranlarını şaşırtıyor.