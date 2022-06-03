Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle çılgınlar gibi dans etti - Haberler

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Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle çılgınlar gibi dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti. Genç şarkıcının o anları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam hem reklam yüzü olduğu hem de şarkı söylediği markanın davetine katıldı. DJ eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlenen Tilki, dans etmeyi de ihmal etmedi.

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Geceye süper mini eteği ve büstiyeriyle katılan Aleyna Tilki, sahnede adeta şov yaptı. Kendini müziğin ritmine kaptırarak dans eden genç şarkıcı, o anlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki, davette kendisini yalnız bırakmayan arkadaşları ve kardeşi Ayça Tilki ile de paylaşım yaptı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Instagram Magazin Haberler

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