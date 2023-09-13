Ajda Pekkan... SÜPERSTAR ALMAN RADYOSUNDA "AŞKLAYALIM" DEDİ!

Alman starların yanı sıra dünya starlarınında yayınlandığı alman radyosunda Şehrazat imzalı Süperstar Ajdaj Pekkan “ Aşklayalım” şarkısı ile ünlü radyo sunucusu Reece yayınında özel bir anons ile yayınlandı.

1990 senesinde Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" şarkısıyla Türk pop müziğinin endüstriye dönüşmesinde yeni bir kapı açan Türk pop müzik tarihinin en önemli bestecisi, Şehrazat'ın Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute (saygı) albümü için Süper star Ajda Pekkan tarafından yeniden yorumlanan "Aşklayalım " Almanyanın en fazla dinlenen ulusal radyosu Big Fm'de yayınlandı.

Alman starların yanı sıra dünya starlarınında yayınlandığı alman radyosunda Şehrazat imzalı Süperstar Ajdaj Pekkan " Aşklayalım" şarkısı ile ünlü radyo sunucusu Reece yayınında özel bir anons ile yayınlandı.