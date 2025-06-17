Ajda Pekkan, Bursa'da HEPAD Pati Bahçesi'ni Ziyaret Etti

Ajda Pekkan, Bursa'da HEPAD Pati Bahçesi'ni Ziyaret Etti
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Süperstar Ajda Pekkan, Bursa'da Her Eve Pati Derneği'nin (HEPAD) Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni ziyaret etti. Koruma altındaki hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, etkinliği hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Sahnelerin vazgeçilmez sesi Ajda Pekkan Bursa'da HEPAD Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni ziyaret etti. HEPAD koruması altındaki hayvanlarla ilgilenen Pekkan bol bol fotoğraf çektirdi.

Süperstar Ajda Pekkan, Bursa'da Her Eve Pati Derneği (HEPAD) Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni ziyaret etti. HEPAD tarafından koruma altına alınmış hayvanlarla tek tek vakit geçiren Pekkan, ziyaretinin anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, "Süper Starımız Sevgili Ajda Pekkan hafta sonu bahçemize çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Patili dostlarımızla vakit geçirdi, hepsine sevgiyle yaklaştı. Duyarlılığı ve içtenliğiyle hepimizin kalbine dokundu. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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