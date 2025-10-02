Haberler

Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Gezi Parkı davasında 248 gün tutuklu kalan menajer Ayşe Barım, adli kontrol şartıyla dün akşam tahliye edildi. Ancak savcılık bu karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Cezaevinden çıkan Barım, eve döndükten kısa süre sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

Taksim Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Barım'ın davasında dün önemli bir gelişme yaşandı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE

27 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Barım hakkında mahkeme heyeti, adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi. Karara göre Barım'ın yurt dışına çıkışı yasaklanırken, ev hapsi tedbiri de uygulanmaya başlandı. Ünlü isimlerin de tanıklık yaptığı duruşmada verilen tahliye kararı sonrasında Barım, dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Savcılığın başvurusu üzerine davanın seyrinde yeni bir süreç başlamış oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

NOW'un haberine göre, Gezi Parkı davasında toplamda 248 gün tutuklu kalan Ayşe Barım, tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nden çıkarak evine döndü. Ancak kısa süre sonra fenalaşan Barım'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

