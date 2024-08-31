ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop, sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti

Konser sırasında fenalaşan ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede rahatsızlandı. Yere düşen Scoop, sedye ile sahneden alınarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Freeman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Freeman'ın sahnede rahatsızlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatman Scoop'un DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı, o sırada sahnedeki diğer sanatçıların kalabalığa hitap etmeye devam ettiği görüldü.