Üye Girişi
Haberler

ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop, sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser sırasında sahnede fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konser sırasında fenalaşan ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede rahatsızlandı. Yere düşen Scoop, sedye ile sahneden alınarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Freeman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop, sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Freeman'ın sahnede rahatsızlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatman Scoop'un DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı, o sırada sahnedeki diğer sanatçıların kalabalığa hitap etmeye devam ettiği görüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Dünya Ünlüler Müzik Magazin Dünya Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
500

Yorumlar (1)

Vatan Albayrak:

Fatman oldu deadman

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek?
title