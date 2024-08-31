ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop, sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti
ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser sırasında sahnede fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konser sırasında fenalaşan ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ
ABD'li dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede rahatsızlandı. Yere düşen Scoop, sedye ile sahneden alınarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Freeman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Freeman'ın sahnede rahatsızlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatman Scoop'un DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı, o sırada sahnedeki diğer sanatçıların kalabalığa hitap etmeye devam ettiği görüldü.