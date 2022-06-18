#39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda!

Evlilikleri Olay Olmuştu... Seda Sayan'dan Şok Karar! #39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! Yönetmenliğini Metin Kuru'nun yaptığı Mührü Musallat-Perihan adlı film vizyona girdi. 9 farklı ülkede özel gösterim yapan ve adından övgü ile söz ettiren film, korkuseverlerle buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda; Ercan Özdal, Sena Yıldız, Mehmet Güneş ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor. İşte detaylar... Bir şeytan çıkarma ayini esnasında hayatını kaybeden Perihan'ın ölümünü araştırmaya gelen sosyoloji öğrencilerinin başlarına gelen spritüel olayları konu alan 'Mührü Musallat-Perihan' adlı filmin galası, çekimlerin gerçekleştirildiği Hendek'te yapıldı. Senaryosunu Tolga Aydın ve Bulut Tar'ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ercan Özdal, Sena Yıldız, Mehmet Güneş, Selahattin Taşdöğen, Ebru Şahin ve Nilüfer Aydan yer alıyor. Üçüncü Dünya ve Arınma Seansı filmlerinin yönetmeni Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı film Ağustos ayında Ortadoğu ve Almanya'da da gösterime girecek. Snob Magazin / Magazin Selahattin Taşdöğen Mehmet Güneş Magazin Haberler

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