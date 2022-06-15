3 yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan, dansıyla şov yaptı

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.

KIVRAK DANSINI YAPTI

Salgın nedeniyle uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, 3 yıl aradan sonra konser verdi. Beyaz gömleğin üzerine giydiği ışıltılı ceketiyle sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, kıvrak dansıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Disney Plus'ın reklam ve marka yüzü olan Tarkan'ın dün akşam verdiği konserinden milyonlarca lira kazandığı ileri sürüldü.