Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer çocuğu da varmış
Snob Magazin - Magazin
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90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen "Tolga Abi" lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin İstanbul Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğününde ortaya çıktı. Garipoğlu'nun oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İSTANBUL (Snob Magazin) - Amerika California Language Academy'nin sahibi Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen çiftinin İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğünü Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirdi.Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde iki dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve eşi Duygu Dağdögen'in düğününe çiftin doktoru ve yakın aile dostlarından Prof. Dr. Alper Çelik ve bir dönen TRT'de yayınlanan 'Çocuk Saati' programında 'Hugo' adlı yarışma programını sunan Tolga Gariboğlu katıldı.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen'in düğün törenine oğlu Mir ile katıldı. 56 yaşındaki Tolga Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" ve "Oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumlarını yaptı.
TOLGA GARİPOĞLU KİMDİR?
Tolga Gariboğlu (d. 1966, Ankara), Türk televizyoncu ve iş adamı. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. İşletme Yönetimi alanında master yaptı. Üniversitede iken kendince amatör talk-show, açık oturum tarzı bir program yapmaktaydı. Bu programına Barış Manço,Uğur Dündar, Ali Kırca, Hasan Celal Güzel gibi isimler konuk etmişti. Küçük yaşlarda TRT'de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısıdır.
Tolga Gariboğlu, 1995 yılında Konsensus adlı şirketini kurdu. 2008 yılında 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sunan Gariboğlu halen çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını bir arada yürütüyor. Ayrıca 2001 yılında Tolga Abi markasıyla kurduğu anaokulu, 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet veriyor. Günümüzde hayatını ve çalışmalarını New York'ta sürdürmektedir.