Ünlü oyuncudan şaşırtan çocuk itirafı
Oyuncu Şahin Irmak ile evli olan Asena Tuğal, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir bayan arkadaşı ile mağazaları gezen güzel oyuncunun, köpeklerini özel arabalar ile gezdirmesi ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte detaylar...
Muhabirlerle kısa süreli sohbet eden Tuğal, "Onlar benim çocuklarım gibi, inanın insan kendi çocuklarından ayırmaz" dedi.
"SENARYO OKUYORUM"
Tatil sonrası proje okumaya başladığını belirten oyuncu, "Bir süredir senaryo okuyorum, ancak dijital yada televizyon olması önemli değil. Ben ikisinin de iyi olduğuna inanıyorum" dedi.
ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORLAR
Evliliğinde henüz çocuk gündemi olmadığını belirten oyuncu, "Şuan böyle iyiyiz, başka zaman detaylı konuşuruz" dedi.