Ünlü oyuncu Ayça İnci'nin kaşe isyanı! "Bahane" diyerek yapımcılara yüklendi

Yazar Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Ayça İnci oldu. Rollerini seçerken nelere dikkat ettiğinden bahseden İnci, pandemiyi bahane ederek kaşelerini düşürmeye çalışan yapımcılara da tepki gösterdi.

Oyunculuk kariyerinin nasıl başladığından bahseden Ayça İnci, Burak Codur'un "Ayça İnci'nin hikayesi nasıl başladı?", "Hevesinin kaçtığı anlar oldu mu?", "En özel projen hangisiydi?" ve "Oyuncu olmasaydın ne olurdun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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