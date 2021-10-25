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Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti

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Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti.

Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eroğlu, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti. Fatma Eroğlu, yarın Mersin'in Mut ilçesinde Mut Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Yazıalanı Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. - MERSİN

Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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