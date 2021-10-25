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Ukrayna sonrası Fas

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Ukrayna sonrası Fas

Ülkemizi yurt dışındaki defilerde de başarıyla temsil eden ünlü model Simge Ünal, üç gün kaldığı Marakeş'te adım atmadık yer bırakmadı. İşte haberin detaylar...

Simge Ünal, kısa bir tatil için Fas'a gitti. Geçtiğimiz ay Ukrayna'da bulunan model, üç gün kaldığı Marakeş'te adım atmadık yer bırakmadı. Şehrin tarihi yerlerini gezen Ünal, o anları Instagram'dan paylaştı. Türkiye'deki gerçekleşecek defileler için anlaşma yapan modelin, önümüzdeki günlerde tatil için başka ülkelere de gideceği öğrenildi.

Ukrayna sonrası Fas

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