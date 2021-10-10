Tuzla'da Gülden fırtınası... - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da Gülden fırtınası...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Tuzla'da Gülden fırtınası...

Gülden Karaböcek "Aşılarımızı olalım.. Dünya çıldırdı, Allah beterinden korusun!" Popüler Türk Müziği'nin Kraliçesi Gülden Karaböcek dün akşam Tuzla'da İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi. Kırmızı ve beyaz renklerden oluşan iki farklı kostüm giyen sanatçı 2,5 saat boyunca kulakların pasını sildi.

Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım, Hatıran Yeter, Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı hayranlarından büyük alkış aldı. Gülden Karaböcek, konserinde yaptığı konuşmada; "Pandemi de sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sağlığımız için aşılarımızı olalım. Yoksa bizi çarşıya, avm'ye hiç bir yere almazlar. Dünya çıldırdı, Allah beterinden korusun.." dedi. Efsanevi sanatçı Gülden Karaböcek'in de 3 doz aşı olduğu öğrenildi. Gecede Karaböcek'in kızı Nur Karaböcek de sürpriz yaparak 'Çingenem' adlı şarkıyı seslendirdi. Sahnede kızını öperek katlayan Gülden Karaböcek, kuliste de Nur'u tebrik etti.

Tuzla'da Gülden fırtınası...

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Meral Akşener Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla'da Gülden fırtınası... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 00:12:36. #1.12#