Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri! 'Yalnızlığın Ezgisi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri! 'Yalnızlığın Ezgisi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri! 'Yalnızlığın Ezgisi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sözü ve müziği Onur Can Özcan'a ait olan Tuğkan'ın yeni şarkısı Yalnızlığın Ezgisi Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri nelerdir? Yalnızlığın Ezgisi şarkı sözleri nelerdir?

Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TUĞKAN - YALNIZLIĞIN EZGİSİ ŞARKI SÖZLERİ

Bi sen bi sigaram var üstüme sinen

İkiniz de birbirinizden beter

Kalabalık uzun bi caddede

Tutmuşum yalnızlığın elinden

*****

Bilen varsa konuşsun şu ayrılığın dilinden

Kurutsun kökünden elinden gelen

Ki sen gittin ezgisi kaldı

Bu aşkın puslu sesinden

*****

Bi gece uyanıp aniden

Kan ter içinde fırlayıp yerinden

Bırak damlasın gözünden

İçinden gelenler

Bağırsa gözlerin azarlasa seni

Damlasa gözlerinden anlamam için

Bu gece aşk

*****

Sen gel geceleri bi de bana sor

Özlemek inan yaşamaktan daha zor

Yolculuk var toplandılar

Hatıralar zoruma gidiyor

*****

Sen gel geceleri bi de bana sor

Özlemek inan yaşamaktan daha zor

Yolculuk var toplandılar

Hatıralar zoruma gidiyor

ŞARKI SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Yalnızlığın Ezgisi şarkısının sözü ve müziği Onur Can Özcan'a aittir.

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