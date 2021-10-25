Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri! 'Yalnızlığın Ezgisi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Sözü ve müziği Onur Can Özcan'a ait olan Tuğkan'ın yeni şarkısı Yalnızlığın Ezgisi Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi sözleri nelerdir? Yalnızlığın Ezgisi şarkı sözleri nelerdir?
Tuğkan - Yalnızlığın Ezgisi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
TUĞKAN - YALNIZLIĞIN EZGİSİ ŞARKI SÖZLERİ
Bi sen bi sigaram var üstüme sinen
İkiniz de birbirinizden beter
Kalabalık uzun bi caddede
Tutmuşum yalnızlığın elinden
*****
Bilen varsa konuşsun şu ayrılığın dilinden
Kurutsun kökünden elinden gelen
Ki sen gittin ezgisi kaldı
Bu aşkın puslu sesinden
*****
Bi gece uyanıp aniden
Kan ter içinde fırlayıp yerinden
Bırak damlasın gözünden
İçinden gelenler
Bağırsa gözlerin azarlasa seni
Damlasa gözlerinden anlamam için
Bu gece aşk
*****
Sen gel geceleri bi de bana sor
Özlemek inan yaşamaktan daha zor
Yolculuk var toplandılar
Hatıralar zoruma gidiyor
*****
Sen gel geceleri bi de bana sor
Özlemek inan yaşamaktan daha zor
Yolculuk var toplandılar
Hatıralar zoruma gidiyor
ŞARKI SÖZLERİ KİME AİTTİR?
Yalnızlığın Ezgisi şarkısının sözü ve müziği Onur Can Özcan'a aittir.