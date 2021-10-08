Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Önce AVM'nin mahalle katında kahvaltı yapan sevgililer, daha sonra alışveriş yaptılar. Seyran ile Banu çifti arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Yürüyen merdivenlerde İpek Banu, Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı.

AVM'den ayrılan sevgililerin alışverişleri Nişantan'ın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisi Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı.

Sevgililer, el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladılar.