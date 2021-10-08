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Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

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Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle adını duyuran oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Seyran, sevgilisinin elini tutmak istemedi. İşte dikkat çeken o kareler...

Önce AVM'nin mahalle katında kahvaltı yapan sevgililer, daha sonra alışveriş yaptılar. Seyran ile Banu çifti arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Yürüyen merdivenlerde İpek Banu, Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı.

AVM'den ayrılan sevgililerin alışverişleri Nişantan'ın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisi Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı.

Sevgililer, el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladılar.

Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

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Haber: Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı - Haberler Magazin
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