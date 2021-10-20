Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. En son Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İki eski elti anlaşamasa da aynı villada yaşaması uzun süre gündem olmuştu.

ÇOCUĞUNUN OKULUNDAN ARANDI

Taraflar arasında yeni kriz gündeme geldi. İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

EŞİNE TOKAT ATTI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

ÇOCUĞUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bu iddiaya ne cevap vereceği merak konusu oldu.