Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı

Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" diye açıklama yapmıştı. Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı. işte detaylar...

Uçankuş'un haberine göre; Okan Kurt, kebapçıda ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlayınca kıyamet koptu. Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler.

Ancak Okan Kurt bu akşa yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında Kavga çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinde şikayetçi oldular.

Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgayla ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgayla ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kubilay Aka Burak Sergen
Spor Marcao Burak Elmas Serdar Aziz Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 23:42:05. #1.17#