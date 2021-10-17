Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" diye açıklama yapmıştı. Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı. işte detaylar...
Uçankuş'un haberine göre; Okan Kurt, kebapçıda ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlayınca kıyamet koptu. Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler.
Ancak Okan Kurt bu akşa yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında Kavga çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinde şikayetçi oldular.