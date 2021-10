Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı

ANTALYA'da 40 ülke güzelinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nı Filipinli Alexandra Faith Garcia kazandı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de, Adnan Şeker tarafından düzenlenen Miss Aura International için 2 haftadır kampta bulunan 40 ülke güzeli, Kapadokya, Türkiye'nin en büyük tema parklı oteli The Land of Legends gibi birçok etkinliğe katıldı. Gittikleri her yerde bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya sayfalarından paylaşan güzeller aynı zamanda da final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.