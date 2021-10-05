Merve Terim üzen haberi paylaştı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, karnındaki bebeğini kaybettiğini söyledi. Instagram'dan açıklama yapan Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikayenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin. Güzel günlerde buluşmak dilegiyle... Seni göremesekte çok sevdik oğlum, baska bir hayatta buluşuruz elbet..." diye yazdı.

2011 yılında Ahmet Baran Çetin'le evlenen Merve Terim'in Yaman adında oğlu bulunuyor.

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