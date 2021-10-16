Mehmet Ali Erbil, mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'dan şikayetçi oldu

Genç şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Yaşanan olayla günlerce konuşulan Ebil, savcılığa suç duyurusunda bulunarak mesajlarını ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.

MEHMET ALİ ERBİL İÇİN KORUMA KARARI ALDIRDI

Mesajların ifşa olmasının ardından açıklama yapan Erbil, konuyu yargıya taşıyacağını belirterek "Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" denişti. Erbil'in açıklamasından sonra harekete geçen genç şarkıcı Ece Ronay, Aile Mahkemesi'ne başvurarak şovmen hakkında 2 ay süre ile koruma karar aldırdı.

ERBİL DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Erbil de yasal yollara başvurdu. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.

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