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Latinlerin yeni gözdesi Furkan Palalı

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Latinlerin yeni gözdesi Furkan Palalı

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret karakteriyle şöhretini arttıran Furkan Palalı, tıraş olmak için haftada bir gün Adana'dan İstanbul'a geliyor. Palalı'nın latinlerin yeni gözdesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Saç ve sakallarını ünlülerin kuaförü olarak bilinen yakın dostu Adem Terzi'ye emanet eden ünlü oyuncu, Terzi'nin özel isteğini kırmayıp İspanya, İtalya ve Latin Amerika'daki hayranlarına selam yolladı.

HAYRANLARINI KIRMADI

Terzi kendisine bu ülkelerden sürekli mesajlar geldiğini ve Furkan Palalı hayranlarının İspanyolca selam istediklerini yıldız oyuncuya iletti.

O da bu isteği kırmayıp İspanyolca seni seviyorum diyerek hayranlarına Adem Terzi sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.

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Haber: Latinlerin yeni gözdesi Furkan Palalı - Haberler Magazin
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