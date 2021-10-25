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İki ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili

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İki ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili

Geçtiğimiz eylül ayında futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeniden aşık! Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığını duydum! Futbolcu Gökhan Çıra'yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan'daki Gizli Kalsın'da eğlenmiş. Basketçinin kim olduğunu henüz öğrenemedim ama kaynaklarım Selin Ciğerci'nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci'yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz!

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