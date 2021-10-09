'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay taciz krizinde kim haklı?Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a şok sözler!
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay taciz krizinde kim haklı?
Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a şok sözler!
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Hürriyet - Magazin Haberleri
Nergis Kumbasar, taciz iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Mehmet Ali Erbil'le ilgili konuşmak istemedi
Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu